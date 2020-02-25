Валерия сплясала в Кремле под «Валенки» Пелагеи

25.02.2020, 2:04, Разное

Ожидая в гримерке своего выступления в Кремлевском дворце, певица Валерия пустилась в пляс под зажигательную песню «Валенки». Её спела известная фолк-исполнительница Пелагея.

Короткое видео Валерия разместила в личном блоге, объяснив танец долгим ожиданием своего номера. Энергичные движения позволили не только размяться перед выходом на сцену, но и повысили настроение артистке. Поклонница двигательной активности, жена Иосифа Пригожина не смогла усидеть на месте, тем более услышав песню в таком энергичном исполнении. Кстати, «Валенки» являются песней, получившей новую популярность, после того, как Лидия Русланова включила её в свой репертуар почти 80 лет назад. «Хитом на века» называют сверхпопулярную песню поклонники.

В исполнении Пелагеи прозвучала она в честь Дня защитника Отечества. Поклонники получили двойной подарок, «номер» поднял им настроение. Некоторые отметили прекрасную физическую форму своей любимицы. Нашлись и любители призывов «к скромности» в 51 год, но их замечания «утонули» в море хвалебных отзывов.