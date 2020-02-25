В Италии число жертв коронавируса достигло семи человек

25.02.2020, 1:42, Новости дня

В Италии зарегистрирована седьмая жертва коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 24 февраля сообщило агентство ANSA.

Очередная смерть произошла в регионе Ломбардия. В городе Комо скончался 62-летний житель коммуны Кастильоне-д’Адда. Он страдал от тяжелых патологий. В частности, он находился на диализе, который обычно назначают при серьезных поражениях мочевыводящих путей.

Всего сообщалось об официально зарегистрированных в Италии 213 инфицированных лицах, 23 из них находятся в реанимации.

Большинство жертв – шесть – в Ломбардии, один человек скончался в регионе Венето.

Ранее в Италии от коронавируса было зафиксировано шесть смертей. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио. The Local отмечает, что большинство зараженных не посещали Китай в последнее время.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.

Из-за коронавируса в итальянских магазинах пустеют полки.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.