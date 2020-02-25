Мнение: Замахнулся на самое святое

25.02.2020, 1:34, Разное

Пока в Кремле думают, чем заманить побольше народа на всенародное голосование по поправкам в Конституцию, чтобы рисование искомых 75% не выглядело уж слишком не правдоподобно, народ тоже не скучает.

Путинская инициатива « улучшения» Основного закона страны разбудила интеллектуальную мощь не только попрыгуньи Исинбаевой и лицедея Машкова. Количество мемов и фотожаб и видеоприколов, наверное, уже сопоставимо с числом предложенных ко второму чтению поправок.

Если президент, «замахнувшись на святое», хотел просто повеселить народ, то успешно справился с задачей.

СерпомПо предлагает вместо голосования по поправкам провести конкурс на лучший мем.

И задорнее, и главное, безвреднее, чем кромсать Конституцию бессмысленными поправками. Чтобы остаться, автократам не нужны поправки. А в случае бунта, никакие даже всенародно одобренные бумажки не спасают.

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