Мнение: Замахнулся на самое святое
25.02.2020, 1:34, Разное
Пока в Кремле думают, чем заманить побольше народа на всенародное голосование по поправкам в Конституцию, чтобы рисование искомых 75% не выглядело уж слишком не правдоподобно, народ тоже не скучает.
Путинская инициатива « улучшения» Основного закона страны разбудила интеллектуальную мощь не только попрыгуньи Исинбаевой и лицедея Машкова. Количество мемов и фотожаб и видеоприколов, наверное, уже сопоставимо с числом предложенных ко второму чтению поправок.
Если президент, «замахнувшись на святое», хотел просто повеселить народ, то успешно справился с задачей.
СерпомПо предлагает вместо голосования по поправкам провести конкурс на лучший мем.
И задорнее, и главное, безвреднее, чем кромсать Конституцию бессмысленными поправками. Чтобы остаться, автократам не нужны поправки. А в случае бунта, никакие даже всенародно одобренные бумажки не спасают.
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Источник: СерпомПо
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