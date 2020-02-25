Мнение: День рождения Ушакова

25.02.2020, 1:30, Разное

Сегодня в Севастополе проходят праздничные мероприятия посвященные дню рождения выдающегося адмирала Федора Ушакова, чья деятельностью тесно переплелась с историей вхождения Крыма в состав России. В конце 80х-начале 90х годов XVIII века именно Ушаков командуя Черноморским флотом, закрепил на море достижения князя Потемкина-Таврического и выдающихся полководцев того времени, разбив мощный по тем временам турецким флот в ряде известных сражений.



В 1788 году Ушаков командуя авангардом русской эскадары, сыграл важную роль в поражении турецкого флота у Фидониси. Турки имели перевес по кол-ву кораблей и пушек, но все равно проиграли.

По итогам сражения Ушаков вскоре стал контр-адмиралом и получил под командование Севастопольскую эскадру.



В 1790 году Ушаков разбил турецкий флот в Керченском сражении. Турки имея некоторый перевес в кораблях и орудиях, атаковали русский флот, но Ушаков удачно маневрируя переиграл турецкого оппонента и в итоге вынудит турок отступить с потерями, сорвав замыслы Османской империи по захвату Крыма у Российской Империи.



В том же 1790-м году Ушаков повторно громит турок в сражении у мыса Тендра. Турки снова имели перевес по кораблям и пушкам, но снова уступили Ушакову в искусстве управления эскадрой и снова проиграли, отступив с большими потерями в кораблях и людях, при этом эскадра Ушакова захватила турецкий флагман.



В 1791 году Ушаков опять громит турок в сражении у мыса Калиакрия. У турок как обычно перевес по всем параметрам, но они снова проигрывают. Турецкая эскадра по итогам сражения рассыпалась, а в Константинополе началась паника после слухов о том, что Ушаков с севастопольской эскадрой идет на Константинополь. Эта паника (вкупе с поражениями турок на суше, где большую организационную роль сыграл Потемкин) ускорила заключение Ясского мирного договора, который окончательно закрепил за Россией Крым и Черноморское побережье.

Собственно, свои главные победы на море Ушаков одержал менее чем за 4 года, став одной из ярчайших звезд военно-морского искусства XVIII века. Регулярно бил превосходящего противника, причем его победы имели стратегическое значение, так как закрепляли за Россией Крым и побережье Черного моря. Кроме регулярного избиения турок, Ушаков славен штурмом острова Корфу, который удерживали французы. Суворов по поводу этого сражения сокрушался, что был бы счастлив участвовать в нем даже мичманом.



Штурм крепости Корфу в 1799 году. Сильная крепость с французским гарнизоном была взята после осады и решительного натиска русского десанта с кораблей Ушакова.

Карьера в целом получилась блестящаяя — все крупные сражения выиграл, крупных баталий не проигрывал, а его труды сыграли огромную роль в усилиях Екатерины Великой и Потемкина-Таврического по расширению Российской Империи.

Стал легендой еще при жизни, ну а после смерти его ждала многовековая посмертная слава и почитание. В итоге, имеем фигуру уровня Кутузова и Суворова, которая и в советские времена прочно входила в число главных исторических героев страны.



Орден Ушакова входил в число высших государственных наград Советского Союза.

Кстати, лучший фильм об Ушакове сняли именно в СССР.



В современном флоте РФ именем Ушакова назван эсминец 956-го проекта (бывший "Бесстрашный")

В бытность командующим Черноморским флотом, Ушаков немало сделал для развития военной инфраструктуры Севастополя — при нем строились казармы, склады, ремонтные мастерские, госпиталь для моряков, дорожная сеть.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ушаков увековечен в Севастополе. Тут и одна из главных площадей города, и два знаковых памятника, и балка с природным парком.



Памятник Ушакову во дворе штаба Черноморского флота.



Бюст Ушакова.



Ушакова балка.



Площадь Ушакова в советские времена.



Площадь Ушакова после Крымской весны.

В целом же, такие фигуры как Ушаков, отлично показывают, что судьба Севастополя всегда была связана с Россией и ее историей, а главное — с Черноморским флотом.