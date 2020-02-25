Минюст анонсировал публичную утилизацию во Львовской области почти 14 тонн алкоголя

25.02.2020, 1:18, Новости дня

26 февраля в городе Винники Львовской области состоится публичная утилизация алкогольных напитков. Об этом 24 февраля проинформировали в Facebook Министерства юстиции Украины.

«Состоится крупнейшая публичная утилизация алкогольных напитков – почти 14 тонн, больше 37 тыс. бутылок», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на утилизации будет присутствовать министр юстиции Денис Малюська, а само мероприятие пройдет на автозаправочной станции.

Минюст не указал, какой именно алкоголь будет утилизирован, но сообщение размещено с хештегом «защита прав потребителей».

#ЗахистПравСпоживачівЦієї середи у Львівській області відбудеться найбільша публічна утилізація алкогольних напоїв –…

Posted by Міністерство юстиції України on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

В комментариях под постом ведомство уточнило, что речь идет об утилизации конфискованного алкоголя.

В октябре 2019 года министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что в правительстве запустили проект по борьбе с теневым рынком сигарет и алкоголя.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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