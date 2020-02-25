Власти Праги проголосовали за переименование площади у посольства России в честь Бориса Немцова

25.02.2020, 1:18, Разное

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства РФ в честь политика Бориса Немцова. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что решение вступит в силу в годовщину со дня убийства Немцова — 27 февраля. Мэр города Зденек Гржиб рассказывал, что под петицией о переименовании площади подписались более 4,5 тысячи жителей чешской столицы, а топографическая комиссия дала согласие на переименование. Кроме того, отметил глава Праги, аллея в парке Stromovka рядом с посольством РФ могут дать имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в 2006 году.

Чехия — четвертая страна, в которой решили назвать топографические объекты именем политика: два года назад рядом с российским посольством в Вашингтоне и Вильнюсе появились площади Немцова, а год назад в Киеве также около российского посольства появился парк Бориса Немцова.

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Напомним, Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Источник: Новая газета



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