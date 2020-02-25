Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не хотят эвакуироваться – МИД

25.02.2020, 1:06, Новости дня

Граждане Украины, которые находятся на стоящем на карантине у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess, не намерены эвакуироваться в Украину.

Об этом «Громадському радіо» сообщил 24 февраля начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.

Он объяснил, что все 25 украинцев, которые остаются на лайнере (двое из них на карантине), – члены экипажа судна.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт», – сказал Коваленко.

Дипломат подчеркнул, что МИД Украины и Министерство здравоохранения страны готовы «принимать соответствующие меры», если мнение украинцев с лайнера изменится.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля был заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины, двое из которых заболели.

15 февраля народный депутат Украины от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess вылечились.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, как сообщил 24 февраля на пресс-конференции директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, зафиксировано 2074 случая заболевания в 28 странах, погибло 23 человека, пишет ANSA. В Европе инфицированные есть в Италии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Бельгии, Финляндии, Швеции и Израиле, сказано в отчете ВОЗ за 23 февраля.