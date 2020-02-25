«Ливерпуль» одержал 18-ю победу кряду в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

25.02.2020, 1:06, Новости дня

В матче 27-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле домашнего стадиона "Энфилд" обыграл лондонский "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 3:2. Для "красных" эта победа стала 18-й кряду в чемпионате страны.

У победителей голами отметились Жоржиньо Вейналдум (9-я минута), Мохамед Салах (68) и Садио Мане (81). Защитник Трент Александер-Арнольд записал на свой счет две голевые передачи. У гостей же голами отметились Исса Диоп (12) и Пабло Форнальс (54).

"Ливерпуль", не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, с 79 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вест Хэм", потерпевший пятое поражение в последних семи играх, расположился на 18-й строчке, имея в активе 24 очка.

Стоит отметить, что подопечные Юргена Клоппа с учетом прошлого сезона не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 44 встреч подряд. По этому показателю впереди только лондонский "Арсенал" – 49 матчей в сезоне-2003-04.

В следующем матче турнира "красные" в субботу, 29 февраля, на выезде сыграют с "Уотфордом", а "молотобойцы" в тот же день примут "Саутгемптон".