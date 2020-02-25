«Горжусь своим возрастом»: 45-летняя Ева Мендес ответила назвавшим её «старой» хейтерам

25.02.2020, 1:04, Разное

Американская киноактриса Ева Мендес в одном из недавних интервью ответила хейтерам, называющим её «старой». 45-летняя знаменитость заметила, что гордится своим возрастом, хотя иногда количество прожитых лет её «слегка шокирует».
В марте этого года Ева Мендес отпразднует 46-й день рождения, но многочисленные поклонники актрисы считают, что она выглядит значительно моложе «паспортных данных». Тем не менее, находятся и критики, называющие артистку «старой». Мендес заметила, что ничуть не стыдится своего возраста, а, напротив, гордится накопленным опытом, хотя нередко и удивляется, как быстро «пролетают» годы и приближается зрелость.

Ева Мендес не обижается на хейтеров, считая, что люди, скорее всего, не желают нанести ей оскорбление и пишут комментарии «не со зла». Актриса также констатировала, что большое количество людей боится стареть и «с содроганием» замечает неизбежные возрастные изменения, хотя все понимают «берущие своё законы природы».



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