Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России

25.02.2020, 0:30, Новости дня

По информации издания Washington Post, трое видных сенаторов-демократов призывают администрацию США ввести санкции в отношении РФ за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года.

Соответствующее письмо было направлено главе Госдепартамента США Майку Помпео и главе Министерства финансов Стивену Мнучину лидером демократического меньшинства в американском сенате Чаком Шумером и сенаторами Робертом Менендезом и Шерродом Брауном, передает "Интерфакс".

Авторы послания призывают сделать выводы из сообщений разведслужб и разработать санкции в отношении тех, что несет ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы, при этом они должны вводиться как в отношении нарушителей, так и в отношении тех, кто финансирует их деятельность. Кроме того, сенаторы призывают ввести ограничительные меры в отношении российского руководства, если оно стоит за предполагаемыми попытками повлиять на выборы 2020 года в США.

 

Как сообщалось, на минувшей неделе СМИ распространили информацию о том, что американским конгрессменам доложили о попытках РФ повлиять на исход выборов в США, поддержав действующего президента Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии сенатора Берни Сандерса. Российская сторона обвинения в попытках повлиять на американские выборы категорически отвергает



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