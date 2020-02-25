Матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» пройдет без зрителей из-за коронавируса

25.02.2020, 0:30, Новости дня

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между миланским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса COVID-19 в северных провинциях Италии.

Ранее из-за коронавируса были отменены несколько матчей 25-го тура серии А. За последние три дня число заболевших в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио достигло 200 человек, семеро из них скончались. 

Матч "Интер" – "Лудогорец" состоится в четверг, 27 февраля, и пройдет на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане. Первая игра противостояния завершилась победой "черно-синих" со счетом 2:0.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Данилов о возможном созыве Совбеза ООН после крушения украинского самолета в Иране: Нужно выяснить, атака была преднамеренной или случайной

10.01 / Выигравшая миллиард в лотерею женщина рассказала о планах на будущее

12.01 / WSJ — США и КНР создадут платформу для экономических переговоров

31.01 / Американские СМИ назвали конфликт на Украине «чужим» для США

09.01 / На 10 лет дольше: ученые нашли способы продления жизни

16.01 / Гаджеты: Вакцина против деменции проходит клинические испытания

10.01 / Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы

04.02 / Названы самые быстрые смартфоны января

13.02 / Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под ареста

21.01 / В Минкомсвязи сказали, когда доступ к социально значимым ресурсам станет бесплатным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика