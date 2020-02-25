Гончарук: Надо, наверное, наркотиками или оружием торговать, чтобы выплачивать ипотеку

25.02.2020, 0:18, Новости дня

Украинское правительство ставит своей целью уменьшение ставка по ипотечным кредитам. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» 23 февраля заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Пока что ипотечное кредитование для многих молодых семей недоступно, подчеркнул он.

«Сегодня молодая семья, которая приехала в город, пошла на работу, получает какой-то доход, никогда не сможет позволить себе купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие… Если говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. Даже не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала», – сказал премьер.

По словам Гончарука, задача правительства – гривневые ипотеки под 10%.

«Наша задача – чтобы банки кредитовали дешево, чтобы они кредитовали максимум под 10%. Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги, скажем, в реальный сектор», – отметил премьер.

Он сказал, что в банковской системе Украины «много денег», но «она очень дорого отдает их в экономику».

«У нас в банковской системе много денег. Это называется умным словом «ликвидность». Она ну очень ликвидна сегодня. Но, если говорить простым языком, там много денег, но они их очень дорого отдают в экономику… Причин этому много. И макропричины (потому что рисков много), и потому, что Национальный банк держал свою ставку рефинансирования достаточно высоко… Но за последние несколько месяцев она уменьшилась на 4,5%. И это очень серьезный прогресс», – сказал премьер.

Он напомнил, что в январе НБУ снизил учетную ставку до 11%.

«Это [по-прежнему] очень много. И мы работаем с Национальным банком над тем, чтобы она как минимум в этом году была 7%. Мы хотим, чтобы это произошло раньше, они готовы выходить на 7% поздней осенью. Что это означает для простых людей? То, что можно пойти и в ипотеку купить квартиру», – резюмировал премьер.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей), сообщает УНИАН. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины.

В августе 2019 года Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12–13% годовых. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова говорила о 14–15%.