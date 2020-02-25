Верховный суд поддержал иммиграционную инициативу Трампа

25.02.2020, 0:14, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник ввела новую иммиграционную инициативу, предписывающая отказывать в постоянном виде на жительство людям, которым может понадобиться государственная помощь, в том числе жилищная и продовольственная.

По словам государственных органов Нью-Йорка, отвечающих за программы в сфере здравоохранения и соцобеспечения, некоторые иммигранты начали отказываться от участия в программах продовольственной помощи и Medicare, хотя на них может и не распространяться новое правило.

В борьбе с распространением ложной информации о новых ограничениях власти города намерены активизировать инициативы, нацеленные на информирование населения, в том числе горячие линии для иммигрантов и программы оказания юридической помощи.

«Чем вредно это правило? Тем, что оно сеет неразбериху и порождает страхи», – отмечает комиссар Департамента соцобеспечения Нью-Йорка Стивен Бэнкс.

Иммиграционное законодательство США давно предписывает отказывать в «грин-картах» людям, которые могут оказаться на государственном попечении, но раньше речь шла лишь о получении денежной помощи или размещении в специализированных учреждениях.

Новые правила расширяют трактовку и распространяются на получателей других видов льгот, а также учитывают такие факторы, как возраст, образование и уровень владения английским языком.

И.о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли в понедельник отметил в интервью Fox News, что новые правила призваны помочь гарантировать, что иммигранты не станут обузой для американских налогоплательщиков и смогут самостоятельно себя обеспечивать.

Жесткая иммиграционная политика является одним из ключевых элементов платформы Трампа. Президент принял ряд мер для ограничения легальной миграции, а также пытается снизить число незаконных пересечений границы.

Новые правила будут распространяться преимущественно на тех, кто живет в США по визе и хочет изменить свой статус, а также на тех, кто подает заявки на «грин-карты» в консульствах за границей.

Большинство иммигрантов, которые хотят получить «грин-карты», не имеют права на льготы. Однако противники инициативы опасаются, что иммигранты будут неоправданно отказываться от участия в программах помощи, на которые не распространяются ограничения, в том числе в программе продовольственной помощи женщинам и детям.

Верховный суд США поддержал инициативу и позволил ей вступить в силу по всей стране.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Новый кроссовер Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

27.01 / Песков объяснил ситуацию с решением о помиловании Иссахар

23.02 / Москвич получил 25 штрафов за один день из-за песен и картинок во «ВКонтакте»

16.02 / Район посольства США и базы коалиции в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

16.01 / Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии по делу о растрате 80 млн рублей

12.02 / Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака, ЕС выделит Украине €25 млн на цифровизацию. Главное за день

16.01 / Трамп объявил о введении обновленного порядка молитв в государственных школах

23.02 / В ДНР рассказали об обстреле Горловки со стороны ВСУ

29.01 / Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии «Оскар»

14.01 / Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика