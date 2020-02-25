Верховный суд поддержал иммиграционную инициативу Трампа

25.02.2020, 0:14, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник ввела новую иммиграционную инициативу, предписывающая отказывать в постоянном виде на жительство людям, которым может понадобиться государственная помощь, в том числе жилищная и продовольственная.

По словам государственных органов Нью-Йорка, отвечающих за программы в сфере здравоохранения и соцобеспечения, некоторые иммигранты начали отказываться от участия в программах продовольственной помощи и Medicare, хотя на них может и не распространяться новое правило.

В борьбе с распространением ложной информации о новых ограничениях власти города намерены активизировать инициативы, нацеленные на информирование населения, в том числе горячие линии для иммигрантов и программы оказания юридической помощи.

«Чем вредно это правило? Тем, что оно сеет неразбериху и порождает страхи», – отмечает комиссар Департамента соцобеспечения Нью-Йорка Стивен Бэнкс.

Иммиграционное законодательство США давно предписывает отказывать в «грин-картах» людям, которые могут оказаться на государственном попечении, но раньше речь шла лишь о получении денежной помощи или размещении в специализированных учреждениях.

Новые правила расширяют трактовку и распространяются на получателей других видов льгот, а также учитывают такие факторы, как возраст, образование и уровень владения английским языком.

И.о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли в понедельник отметил в интервью Fox News, что новые правила призваны помочь гарантировать, что иммигранты не станут обузой для американских налогоплательщиков и смогут самостоятельно себя обеспечивать.

Жесткая иммиграционная политика является одним из ключевых элементов платформы Трампа. Президент принял ряд мер для ограничения легальной миграции, а также пытается снизить число незаконных пересечений границы.

Новые правила будут распространяться преимущественно на тех, кто живет в США по визе и хочет изменить свой статус, а также на тех, кто подает заявки на «грин-карты» в консульствах за границей.

Большинство иммигрантов, которые хотят получить «грин-карты», не имеют права на льготы. Однако противники инициативы опасаются, что иммигранты будут неоправданно отказываться от участия в программах помощи, на которые не распространяются ограничения, в том числе в программе продовольственной помощи женщинам и детям.

Верховный суд США поддержал инициативу и позволил ей вступить в силу по всей стране.