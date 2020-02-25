Мнение: Счастливые и несчастные страны, «наименее развитая» Россия и связь языка с богатством

25.02.2020, 0:13, Разное

1. Россия, по мнению американских учёных, входит в число самых несчастных стран мира. Разумеется, не в объективной реальности, а по данным опроса вашингтонского Института Гэллапа, и не среди всех государств, а только среди исследованных. В списке стран по индексу счастья Россия находится на 6-м месте с конца:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-samyh-schastlivyh-i-neschastnyh-stran-v-kakoi-gruppe-rossiia-5e3543d3f79130325aa46579

Можно, конечно, было бы порассуждать об антироссийских подтасовках, но даже если мы посчитаем, что их нет, рейтинг нуждается в объяснении. Как сказал Козьма Прутков, «если хочешь быть счастливым, будь им». Ощущение счастья зависит в первую очередь не от внешних условий, — таких как размер зарплаты, к примеру, — а от самого человека, его образа мышления и его гормонального фона.

В топе самых счастливых стран – не блещущие богатством Эквадор, Нигерия и Филиппины, а также страдающие под гнётом наркомафии Колумбия и Мексика. Тем не менее, подавляющие большинство опрошенных в этих государствах заявили, что счастливы, и почти никто не сказал, что несчастлив. Поскольку значение индекса вычисляется как разница счастья и несчастья, это позволило странам Латинской Америки, Африки и южной Азии занять самые высокие места.

У нас же, в России, другая культура и иное отношение к жизни. Даже если объективно дела идут отлично, многие наши сограждане с упоением будут жаловаться на проблемы и суеверно замалчивать всё хорошее.

В результате, российский индекс счастья оказался даже ниже, чем у Великобритании, Украины и Германии – то есть стран, проблем у которых в данный момент куда побольше нашего.

Для сравнения, когда «счастье» пытаются определить не по субъективным опросам, а хотя бы частично по объективным параметрам, Россия оказывается в первой половине, а то и в первой трети списка:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_доклад_о_счастье

К оценке счастья экспертами ООН тоже есть вопросы (как, например, они определяли «свободу выбора» и рассчитывали уровень коррупции), но тем не менее, позиция России в ооновском рейтинге выглядит гораздо более адекватно (см. заглавная картинка):

https://zen.yandex.ru/media/map_mind/samye-schastlivye-i-neschastnye-strany-v-2019-5cbeb8ea22b5cd00b227913f

2. Очередная подозрительная ошибка журналистов «Ленты.Ру». В оригинале статьи её уже исправили, но она по-прежнему видна в перепечатках:

https://novostidnja.ru/nazvany-strany-mira-s-samym-bystrym-internetom.html

Названы страны мира с самым быстрым интернетом — это Тайвань, Сингапур, Джерси (остров в проливе Ла-Манш), Швеция и Дания. Об этом говорится в отчете компании WebsiteToolTester.

Также в двадцатку вошли Япония, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Андорра, Испания, Бельгия, США, Латвия, Новая Зеландия, Эстония, Гонконг, Венгрия и Литва.

Россия заняла 53 место из 207, уступив Болгарии, Мадагаскару, Румынии, Макао и Барбадосу. Согласно отчету, чтобы скачать видео объемом пять гигабайт, в России для этого потребуется в среднем 45 минут 51 секунда. Для сравнения: в Тайване (победитель рейтинга) понадобится всего восемь минут и две секунды.

Ранее Россия заняла 49 место в списке наименее развитых стран мира, после Омана и перед Черногорией. Эксперты ООН оценили среднюю продолжительность жизни в стране в 71 год.

Если мы пройдём по ссылке, выяснится, что «в списке наименее развитых» всего лишь 47 стран. А 49-е место Россия заняла, напротив, в списке стран «с самым высоким уровнем человеческого развития»:

https://lenta.ru/news/2019/11/20/oon/

Если бы не фирменная привычка российских журналистов с нездоровым азартом выискивать низкие места нашей страны в рейтингах, вряд ли бы такая ошибка стала возможна. Также удручает, что журналисты и редакторы «Ленты» не смутились соседством России с такими «наименее развитыми» странами, как относительно благополучная курортная Черногория и богатый нефтяной султанат Оман, причины успеха которого мы с вами недавно обсуждали:

https://olegmakarenko.ru/1769538.html

https://olegmakarenko.ru/1772814.html

Впрочем, хорошо уже то, что статью исправили спустя несколько часов после публикации. Лично я не такой опытный журналист, чтобы давать советы мэтрам из «Ленты», но я бы всё же предложил им провести планёрку и обучить сотрудников простому эмпирическому правилу. Если вы читаете, что Россия находится в заднице согласно очередному пафосному рейтингу, проверьтё всё дважды, с особым тщанием и с включением мозга на 100%. Скорее всего, вы обнаружите в новости какую-нибудь очевидную ошибку.

3. Исследователи нашли проблему в русском языке. В русском языке, как и в некоторых других языках, будущее сравнительно жёстко отделено от настоящего. Из-за этого многие рефлекторно считают будущее чем-то далёким и маловажным:

https://1way-to-english.livejournal.com/864230.html

То, как в языке образуется будущее время, влияет на склонность людей к сбережениям, – выяснил экономист Кит Чен. В зависимости от того, различаются ли в языке будущее и настоящее время, языки делятся на слабо и сильно привязанные к будущему (weak-FTR, future time reference, и strong-FTR).

К первым, например, относятся немецкий и китайский, в которых можно использовать одну и ту же форму глагола в настоящем и будущем времени, ко вторым – английский и испанский.

Говорящие на «безбудущных» языках в среднем сберегают на 31% в год больше, а к моменту выхода на пенсию накапливают больше на 39%. Когда мы говорим о будущем времени в другой грамматической форме, оно чувствуется более отдаленным – и мы менее мотивированны, чтобы сберегать деньги для обеспечения финансового комфорта в будущие годы, объясняет Чен.

Кроме того, говорящие на языках, где нет будущего времени, внимательнее относятся к своему здоровью: курят меньше на 24%, на 29% больше занимаются физической активностью и на 31% реже страдают ожирением.

Формы глагола имеют и макроэкономический эффект. Страны, где говорят на языках, не имеющих формы будущего времени, в среднем сберегают на 6% ВВП в год больше по сравнению с государствами, в языках которых будущее время имеет специальную форму.