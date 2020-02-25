Появились подробности о захвате Нейраба протурецкими боевиками в Идлибе

25.02.2020, 0:12, Новости дня

Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб, сообщил новостной портал Al-Masdar со ссылкой на источник в администрации региона.

По информации портала, бандформирования трижды штурмовали оборонительные рубежи правительственных сил Сирии в районе Нейраба. Огневую поддержку боевикам оказывали турецкая артиллерия и танки, наносившие удары по позициям сирийских войск. При отражении атак противника сирийские военнослужащие уничтожили свыше 150 боевиков вооруженной оппозиции, передает ТАСС.

Сирийское военное командование пока не подтвердило сообщений о потере Нейраба.

Ранее появились сообщения о захвате Нейраба протурецкими боевиками в Идлибе. По сведениям турецких СМИ, бандформирования полностью контролируют город.

Напомним, в понедельник протурецкие силы при поддержке ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе. Позднее сообщалось, что сирийские войска при поддержке артиллерии и авиации отбили атаки протурецких бандфомирований на Нейраб. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий в Идлибе.

Поселение Нейраб находится возле города Саракеб, который является крупным оплотом террористов на пересечении трасс Латакия – Алеппо и Хама – Алеппо.

Комментируя ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сирийские силы борются в Идлибе с террористами, с которыми не будет переговоров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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