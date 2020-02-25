«Лучший из отцов»: Хайден Панеттьери поделилась трогательным снимком Владимира Кличко и их дочери

25.02.2020, 0:04, Разное

В минувшее воскресенье, когда миллионы мужчин принимали поздравления с Днем защитника Отечества, Хайден не пожалела теплых слов в адрес своего бывшего гражданского мужа Владимира Кличко.

Лучший из отцов, —

подписала она фото, на котором 43-летний боксер танцует вместе с их 5-летней дочерью Кайей Евдокией среди воздушных шаров и конфетти. А следом добавила еще одно фото — на нем девочка, которая сейчас живет с отцом на  Украине, изображена в гриме, имитирующем мордочку тигренка.

Владимир Кличко с дочерью

Один из поклонников, видимо, не особо следивший за событиями в жизни актрисы, поинтересовался:

Это до того, как он вас избил или после?

На что Хайден ответила:

Это другой парень. Кличко — это легенда. Это мой чемпион.

После все твиты с комментариями были удалены, но трогательные семейные снимки уже успели разлететься по сетям. 

Напомним, Владимир Кличо и Хайден Панеттьери встречались 10 лет, но так и не оформили свои отношения официально. За это время у них родилась дочь Кайя Евдокия. После разрыва в июле 2018 года Хайден начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. И если сперва пресса делилась романтическими подробностями нового романа актрисы, уже осенью в СМИ стали поступать новости иного характера. В октябре 2018-го в полицию города Гринвилл поступил вызов о домашней драке: тогда Брайан напал на своего отца Дэвида Хикерсона. А уже в мае актер впервые проявил свой буйный нрав в отношении Хайден. С тех пор новости об избиении Хайден появляются в СМИ регулярно. И даже уговоры родных убраться от «мужчины» подальше не помогли. 

В минувший День святого Валентина между Хайден и ее бойфрендом произошел очередной конфликт с побоями. По информации из протокола полицейских, патруль выехал после звонка от ее соседа, который пожаловался на шум около 2:30 ночи по местному времени. Приехав на место, стражи порядка увидели нетрезвого Брайана у входа в коттедж. Как позже утверждала сама актриса, она выгнала его из дома после того, как он поднял на нее руку и ударил по лицу. По словам Хайден, они находились в спальне, когда Брайан набросился на нее с кулаками. Патрульные как свидетели осмотра потерпевшей подтвердили, что лицо ее было красным и опухшим, а на левой руке были синяки и царапины.

Сам парень все опроверг и добавил, что специально нанял личного повара, чтобы тот был свидетелем против ложных обвинений со стороны девушки. Полицеские той же ночью созвонились с этим поваром. Он сказал, что покинул дом чуть позже часа ночи и что слышал перед уходом, как они ссорились. Однако следов побоев на Хайден и сопротивления полиции было достаточно, чтобы надеть на Брайана наручники и отправить в изолятор. Правда, через несколько часов его отпустили под залог.



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