Американский ученый Джон Фишер высказался о реальности околосмертных переживаний

25.02.2020, 0:04, Разное

Профессор философии The University of California Джон Мартин Фишер высказался о реальности околосмертных переживаний.Однако их интерпретация как сверхестественных явлений для него является проблематичной.
Именно таким образом пережитое в близком к смерти состоянии трактуется чаще всего в литературе. Возникает якобы докательство существования жизни после смерти и контакта c нефизической сферой. В качестве примера философ сослался на нейрохирурга Эбана Александера, уверенного в том, что околосмертный опыт – Near Death Experience, на самом деле реален. Нет оснований не верить людям, оказавшимся на грани жизни и смерти. Для Фишера ключевым вопросом становится «неискаженность описаний», то есть их интерпретация в качестве «сверхестественного». Ученый отмечает, что многие медики поддерживают эту теорию, хотя их заключения нельзя считать научными, так как они не являются метафизиками. Среди наиболее известных сторонников концепции онколог Джеффри Лонг и кардиолог Пим ван Ломмель.

Подводя итоги, ученый говорит о том, что перешагнуть грань между жизнью и смертью не удалось никому, однако опыт NDE является своеобразной надеждой для человечества. Новые отчеты из самой большой коллекции околосмертных опытов, собранных фондом NDERF, в очередной раз подтверждают, что после смерти человека встречают близкие ему умершие люди.



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