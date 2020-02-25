NI — благими намерениями — гуманитарные интервенции США несут лишь хаос и разрушение

25.02.2020, 0:04, Новости дня

Военное вмешательство США в Ливию и Сирию привило исключительно к усугублению ситуации в обеих странах, пишет обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер. По мнению Карпентера, сторонникам гуманитарных интервенций в США следует рассматривать возможные последствия вмешательства, а не руководствоваться одними «благими намерениями».



Reuters

Сторонники гуманитарных интервенций используют целый ряд оправданий, чтобы снять с себя ответственность за неудачное военное вмешательство за рубежом. Наиболее популярное объяснение неутешительных результатов, как отмечает обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер, состоит в том, что усилия были бы успешными, если бы не «злонамеренное» вмешательство третьей стороны. Так, сторонники свержения правительства Башара Асада настаивают на том, что президента Сирии спасло исключительно начавшееся в 2015 году вмешательство России.

Кроме того, приверженцы введённой в 2005 году инициативы ООН «обязанность защищать», подразумевающей ответственность международного сообщества за защиту людей, если на это не способно их собственное государство, настаивают на своих благих намерениях.

Бывший президент США Барак Обама осудил некорректность подобного подхода при первой встрече с ярой сторонницей концепции Самантой Пауэр. Высоко оценив книгу Пауэр о геноциде в Руанде, Обама заметил, что ему «кажется неправильным судить о перспективах по своим намерениям, а не прилагать напряжённые усилия, чтобы предвидеть и взвесить потенциальные последствия».

Однако, несмотря на то, что он был прав, политик не прислушался к собственным идеям. Став президентом, Обама не только назначил Пауэр на несколько высоких постов в правительстве, что позволило ей подняться до бывшего постоянного представителя США при ООН, но и санкционировал несколько «катастрофических и разрушительных» интервенций.

Как отмечает Карпентер, непредвиденные негативные последствия вторжения в Ливию и Сирию до сих пор дают о себе знать почти десять лет спустя.

При этом, по словам ведущего автора журнала The American Conservative Дэниела Ларисона, сторонники гуманитарных интервенций редко задумываются относительно последствий подобных решений, так как это бы в значительной степени осложнило их одобрение.

Однако ситуация как в Ливии, так и в Сирии сейчас значительно хуже, чем до гуманитарной интервенции США и их союзников по НАТО. Так, свержение бывшего ливийского премьер-министра Муаммара Каддафи породило в стране хаос, который позже перерос в «кровопролитное вооружённое противостояние двух враждующих автократических правительства». В Сирии американские действия не только не привели к свержению Асада, но и способствовали укреплению террористической организации ИГИЛ*. Всё это, как отмечает Карпентер в своей статье для The National Interest, демонстрирует значимость оценки последствий, а не намерений.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.