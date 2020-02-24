Наезд на участников карнавала в Германии. Количество пострадавших возросло до 30

24.02.2020, 23:54, Новости дня

Количество госпитализированных после наезда автомобиля на участников карнавального шествия в честь Марди Гра в немецком Фолькмарзене выросло до 30. Об этом сообщила пресс-служба полиции округа Кассель в федеральной земле Гессен.

У нескольких человек серьезные травмы. Среди пострадавших – дети, говорится в пресс-релизе.

Полиция Гессена открыла уголовное дело в отношении 29-летнего водителя автомобиля Mercedes, совершившего наезд. Он также получил травмы в результате инцидента и сейчас находится в больнице под временным арестом.

«Обвиняемый должен предстать перед следственным судьей, как только позволит состояние здоровья», – отметили в полиции.

После происшествия карнавал в Фолькмарзене был отменен.

Днем 24 февраля водитель направил свой универсал Mercedes на участников и зрителей шествия. Очевидцы рассказывали прессе, что он мог сделать это умышленно, пытаясь сбить детей.

Карнавалы в честь Марди Гра проходят в разных странах во вторник накануне Пепельной среды – начала Великого поста.