В Омане зафиксированы первые случаи коронавируса

24.02.2020, 23:42, Новости дня

В Омане зафиксированы первые случаи заражения смертельным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 24 февраля в Twitter сообщил телеканал OmanTV.

«Министерство здравоохранения объявило о регистрации первых двух положительных случаев вирусного заболевания COVID-19 у двух граждан Омана, которые прибыли из Исламской республики Иран», – сказано в твите.

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— OmanTV * * (@OmanTVGeneral) February 24, 2020

Иран и Оман разделяет Оманский залив. В Иране число зараженных коронавирусом достигло 64 человека, 12 человек умерли, сообщал минздрав этой страны 24 февраля.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, как сообщил 24 февраля на пресс-конференции директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, зафиксировано 2074 случая заболевания в 28 странах, погибло 23 человека, пишет ANSA. В Европе инфицированные есть в Италии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Бельгии, Финляндии, Швеции и Израиле, сказано в отчете ВОЗ за 23 февраля.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.