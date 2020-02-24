Дело Гандзюк. Защита Левина обжалует его экстрадицию из Болгарии

24.02.2020, 23:42, Новости дня

Адвокаты Алексея Левина – подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк – обжалуют решение о его экстрадиции из Болгарии в Украину. Об этом в комментарии hromadske 24 февраля сообщил украинский адвокат Левина Михаил Величко.

«На этой неделе его точно не экстрадируют, потому что клиент лично принял решение и дано указание адвокату, который представлял его интересы в Болгарии – подать апелляционную жалобу. Технически мы в любой момент можем отозвать эту апелляционную жалобу, но пока не стоит такой вопрос», – сказал Величко.

Он подтвердил информацию о том, что Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашко – адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк, – пытались встретиться с Левиным в болгарской тюрьме.

«Они привлекали еще одного адвоката, даже легализовали свои полномочия через министерство юстиции Болгарской Республики, но попасть в него не смогли», – заявил защитник Левина.

В комментарии hromadske Ильченко сказал, что это неправда, а Мурашкин отказался от комментария.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Более года он скрывался в Болгарии.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.