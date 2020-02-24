Демократы потребовали ввести санкции против РФ за «вмешательство в выборы»

24.02.2020, 23:37, Новости дня

Влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы», информирует новостной портал Axios.

Подписи под письмом поставили лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Шеррод Браун (штат Огайо), передает ТАСС.

Напомним, ряд американских СМИ утверждают, что РФ якобы добивается избрания сразу обоих главных кандидатов от демократов и республиканцев – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса.

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «кампанией по дезинформации» сообщения о том, что РФ якобы вмешивается в американские президентские выборы 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.



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