ДТП в Козельске унесло жизни трех человек

24.02.2020, 23:30, Новости дня

В городе Козельске Калужской области в результате ДТП с участием двух автомашин погибли три человека: ВАЗ-2107 столкнулся с Chevrolet Lacetti и вылетел на тротуар, где сбил пешехода.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд автомашины ВАЗ на полосу встречного движения. Виновник ДТП и его пассажир скончались на месте, сбитый пешеход умер по дороге в больницу, передает ТАСС.



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