Супруга Овечкина объявила о том, что ждет второго ребенка

24.02.2020, 23:30, Новости дня

Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия заявил о том, что пара ждет второго ребенка.

"Мы очень тебя ждем", – написала Овечкина в Instagram. Александр и Анастасия поженились в июле 2017 года. В августе 2018 года жена хоккеиста родила ему сына. Мальчика назвали Сергеем в честь погибшего брата спортсмена.

 

 

 

 

 

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 24 Фев 2020 в 11:13 PST

Напомним, в субботу, 22 февраля, Овечкин в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" (2:3) забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Всего на счету 34-летнего форварда 1270 очков в 1145 играх лиги.

Больше россиянина голов в лиге забили только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708), но все они, в отличие от Александра, уже не выступают.



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