Автомобиль въехал в толпу на карнавале в Германии

24.02.2020, 23:30, Новости дня

В немецком городе Фолькмарзен в толпу участников карнавала въехал автомобиль, в результате чего пострадали около 30 человек, в том числе дети, сообщает полиция. По словам властей, говорить о мотивах пока рано.

Как сообщает региональная вещательная сеть Hessenschau, полиция полагает, что водитель, 29-летний гражданин Германии, действовал целенаправленно, однако иных подробностей пока нет.

Немецкий новостной портал HNA сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль въехал в толпу «на полном ходу».

Инцидент произошел во время традиционного шествия по случаю начала Великого поста.

«Пострадали в основном дети, но и люди старшего возраста тоже», – рассказал газете Bild представитель местных властей Рейнхард Кубат.

По словам представителя региональной полиции, говорить о мотивах водителя пока рано. Он не исключает вероятности несчастного случая.

В «Твиттере» полиции сообщается, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы. По данным Bild, треть ранений носят серьезный характер. В некоторых случаях идет речь об угрозе для жизни. Газета также пишет, что полиция считает атаку преднамеренной, но никаких указаний на политические мотивы нет.

Немецкие СМИ пишут, что водитель целенаправленно сбил пластиковые заграждения, установленные полицией вокруг места проведения процессии, в которой должны были принять участие около 1500 человек.

Как рассказал Hessenschau один из очевидцев, врезавшись в толпу, автомобиль проехал около 30 метров, после чего остановился. Газета Welt, не вдаваясь в подробности, сообщает, что полиции пока не удалось допросить водителя.