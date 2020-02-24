Решение о выплате 100 тыс. грн украинцам, освобожденным из ОРДЛО, должно быть принято 27 февраля – Денисова

24.02.2020, 23:18, Новости дня

Судьба каждого из украинцев, ставших участниками обмена удерживаемыми лицами на Донбассе в минувшем декабре, – на контроле уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Службы занятости и Офиса президента. Об этом 24 февраля написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

«27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, которая рассмотрит вопросы и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн», – сообщила она.

Денисова попросила не доверять сообщениям о том, что государство не принимает участия в обеспечении вернувшихся жилплощадью.

«При моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство с этими предложениями согласились. В то же время 12 человек из числа уволенных до сих пор не определились с местом работы и проживания. Также Офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, которых требуется значительное количество. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких», – заявила омбудсмен.

Освобожденным оказали квалифицированную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую, добавила Денисова.

⚡⚡⚡В інформаційному просторі з’являються повідомлення про те, що, начебто, долею звільнених 29 грудня 2019 року з полону…

Posted by Людмила Денісова on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Журналист Юрий Бутусов написал, что после обмена ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. «Два месяца люди живут без копейки денег», – возмутился он, отметив, что у большинства участников обмена нет жилья и «большие проблемы с зубами, которые выбили палачи».

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина выдала 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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