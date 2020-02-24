Коронавирус SARS-CoV-2. Температурный скрининг будут делать на всех пунктах пропуска в Украине

24.02.2020, 23:18, Новости дня

В Украине для всех въезжающих в страну граждан вводится температурный скрининг, цель которого – выявить возможных носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 24 февраля после заседания оперативного штаба по коронавирусу сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует НВ.

«Мы вводим температурный скрининг как один из элементов большого комплекса мероприятий, которые могут предотвратить распространение на территории Украины возбудителя коронавирусной инфекции», – сказал он.

Руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уточнил, что речь идет о проверке пересекающих границу на всех 32 пунктах пропуска.

Днем 24 февраля они говорили о температурном скрининге только тех граждан, которые прибывают из Италии, где произошла вспышка коронавируса, жертвой которой стали уже шесть человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, как сообщил 24 февраля на пресс-конференции директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, зафиксировано 2074 случая заболевания в  28 странах, погибло 23 человека, пишет ANSA. В Европе инфицированные есть в Италии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Бельгии, Финляндии, Швеции и Израиле, сказано в отчете ВОЗ за 23 февраля. 

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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