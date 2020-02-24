В Лос-Анджелесе проходит мемориальная церемония в память о Коби Брайанте и его дочери

24.02.2020, 23:14, Новости дня

Тысячи знаменитостей, спортсменов, фанатов и родственников собрались в понедельник в спортивном центре Staples Center в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память звезды баскетбола Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джианны и еще семи человек, погибших в прошлом месяце в результате крушения вертолеты.

Мемориальная церемония проводится на арене, где Брайант на протяжении почти двадцати лет выступал в составе команды Los Angeles Lakers. Всего за несколько часов до мероприятия на этой площадке команда одержала победу над соперниками из Boston Celtics со счетом 114:112.

Выбранная дата – 24.02 – особенно символична, поскольку Брайант выступал под номером 24, а Джианна – под номером 2.

Среди участников церемонии – другая легенда Los Angeles Lakers, баскетболист Мейджик Джонсон. «Сложно уместить все, что он значил для мира, для НБА и для баскетбольных болельщиков, в двухминутную или пятиминутную речь, – отметил Джонсон в воскресенье. – Потребуется много лет, чтобы пережить его смерть и смерть его дочери и остальных семи погибших».

Церемонию также посетит режиссер Спайк Ли, друживший с Брайантом и снявший документальный фильм о жизни баскетболиста. Еще один звездный гость – рэпер Снуп Дог, являющийся большим поклонником Lakers.

Всего на мероприятие было продано более 20 000 билетов, цена которых достигала 224 долларов за штуку. Зрителям раздали программки на 24 страницах с фотографиями Брайанта и его семьи, а также значки и черные футболки с фото баскетболиста и его дочери.