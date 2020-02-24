Военная стратегия Украины закрепит курс страны на членство в НАТО

24.02.2020, 23:14, Новости дня

КИЕВ – В Украине готовы документально записать «прямую норму» относительно вступления Украины в НАТО в Военной стратегии республики. Об этом 24 февраля заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Военная стратегия Украины, по информации Ивана Апаршина, появится в течение двух-трех месяцев. В этом документе будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО.

«Приобретение Украиной членства в НАТО – этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины – полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО», – сказал Иван Апаршин на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник.

Он отметил, что стремления Украины к членству в Альянсе подтверждены практическими шагами, сообщает «Интерфакс-Украина».

Иван Апаршин сказал, что вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил обсуждаются пути скорейшего перехода на новую систему управления армией, сообщает УНИАН.

По его словам, в рамках реформирования сектора безопасности и обороны сегодня каждое мероприятие можно подтвердить практическими шагами, чтобы дать им оценку.

Иван Апаршин заявил, что в принятый недавно государственный оборонный заказ (ГОЗ) будут внесены изменения. «Вы увидите реальные цифры. Есть там и ракетная программа, там и украинский корвет, и средства радиоэлектронной борьбы, и там меры, направленные на то, чтобы Вооруженные силы Украины в ближайшие три-пять лет были оперативно совместимы с аналогичными вооруженными силами стран-членов НАТО», – подчеркнул представитель Офиса президента Украины.

Он уточнил, что в новом ГОЗ будут вдвое увеличены закупки новых ракет и отдельно рассматривается вариант возобновления программы «Корвет» с Турцией, сообщает УНИАН.

Украина и курс к НАТО

Курс на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня 2019 года.

«Стратегический курс Украины – на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как сообщала Русская служба «Голоса Америки», 7 февраля 2019 Верховная Рада приняла закон, который закрепляет в Конституции стратегический курс на приобретение полноправного членства Украиной в Евросоюзе и НАТО.

Данный законопроект, инициированный пятым президентом Украины Петром Порошенко, поддержали 334 народных депутата, при необходимых 300 голосах или двух третьих 450-местного однопалатного парламента для внесения поправок в Конституцию. Другие законодательные инициативы в Верховной Раде принимаются простым большинством в 226 голосов народных депутатов.

Голосование в украинском парламенте за изменения к Основному Закону пятый президент Петр Порошенко в феврале 2019 года назвал историческим. Закон, вносящий изменения в Конституцию, был подписал им в феврале того же года.

«Прямая норма» для соответствия с НАТО

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отмечает, что «прямая норма» на конечную цель Украины – вступление в НАТО, фактически, закрепляет курс страны на движение в Альянс.

«Эта «прямая норма» является подтверждающим фактором для других документов оборонного и стратегического планирования, в которых также определяется курс Украины в НАТО. Она повлияет на жизнь непосредственно в Вооруженных сил и других структурах, на которые влияет стратегия военной безопасности», – говорит Сергей Згурец корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Одна из задач военной стратегии, по его словам, привести структуры Вооруженных сил в соответствие со структурами НАТО.

«Но нужно заметить, что подобные заявления звучат на достаточно сложном геополитическом фоне, идет трансформация сферы безопасности, трансформация самого НАТО, европейские страны заявляют о более эффективных собственных оборонных структурах в рамках политики НАТО. Думаю, что движение Украины в этом процессе будет где-то посредине – усовершенствовать Вооруженные силы и двигаться к Альянсу», – подчеркивает Сергей Згурец.

Вместе с тем, он считает, что «прямая норма» движения к НАТО фиксирует в оборонных документах статус России – страны-агрессора.

«Это важный маркер для власти, военных и для общества, чтобы понимать систему координат, которой будут придерживаться украинское руководство, и которая не позволит России «забыть» о Крыме путем обмена на какие-то уступки на Донбассе», – утверждает Сергей Згурец.

Политическая воля и движение к Альянсу

Политический обозреватель Олег Пономарь утверждает, что подобных документов, подтверждающих путь Украины в НАТО «существует предостаточно».

«Какой документ может быть выше Конституции Украины, где закреплено стремление Украины стать членом НАТО? Также каждый год правительство Украины принимает программу взаимодействия НАТО – Украина. То есть, документов достаточно.

Недостаточно только политической воли. Нужно постоянно стучать в двери НАТО, нужно доказывать, прежде всего, делами, что Украина хочет в Альянс, нужно возобновить официальную заявку на присоединение к Плану действия по членству в НАТО», – говорит Олег Пономарь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что процесс сближения Украины и Североатлантического Альянса при президенте Дональде Трампе замедлился, но это не повод опускать руки.

«Только в НАТО Украина может быть в безопасности рядом с агрессивным соседом», – подчеркивает Олег Пономарь и отмечает необходимость интенсификации реформ в военном и оборонном секторе Украины.

Политолог Вячеслав Потапенко напоминает, что по данным различных социологических опросов большая половина украинцев высказываются за вхождение страны в НАТО.

«Практика же такова, что мы не готовы присоединиться к НАТО даже в среднесрочной перспективе. Сегодня этот документ с «прямой ссылкой» на движение к Альянсу – не больше чем ведомственный документ. Все будет зависеть от внешнеполитической ситуации в стране», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что подобного рода документы не находят своей реализации, поскольку на практике в Украине международная стратегия и декларация часто не находят своего правоприменения.