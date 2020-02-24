Наука: Как микроглия помогает нам забывать?

24.02.2020, 23:11, Разное

«Воспоминания о первом поцелуе были еще свежи в его памяти» – хорошо знакомый штамп из романтической литературы. Однако это не отменяет того, что сила ярких воспоминаний со временем ослабевает. За счет чего?

Китайские исследователи опубликовали статью в журнале Science, в которой экспериментально показали, что один из ключевых игроков в стирании таких «отдаленных» воспоминаний – это собственные иммунные клетки мозга, микроглия. Подробнее об этих клетках вы можете прочитать в нашей специальной статье.

Как же это удалось исследователям из Медицинского факультета университета Чжэцзян в Ханчжоу. Дизайн экспериментов, которые, разумеется, проводили на мышах, был изящен. Контрольная схема была такова: мышей в течение трех дней помещали в специальную «клетку страха», в которой животные получали легкие удары током в лапки. Затем на протяжении от пяти до 35 дней после «тренировки» мышек снова помещали в такую клетку. Несмотря на то, что больше током никого не били, мыши демонстрировали так называемое поведение замирания – ожидая опасности, животное застывало на месте на какое-то время. Такая тренировка называется «содержание в условиях контекстуального страха» (contextual fear conditioning, CFC).

В контрольных условиях время замирания мышей в такой клетке через 35 дней после «тренировки» сильно сокращалось – острые воспоминания о боли стирались.

Авторы предположили, что такие воспоминания «хранятся» в особых энграммных клетках зубчатой извилины гиппокампа. А точнее, в их синапсах. Рабочей гипотезой китайской группы стало предположение, что со временем эти синапсы «съедает» микроглия подобно тому, как она же «обстригает» лишние синапсы во время взросления (процесс, известный под названием синаптического прунинга).

На следующем этапе через сутки после «тренировки» генно-модифицированным мышам линии CD11b-DTR m, микроглия которых содержала рецептор дифтерийного токсина, вводили в желудочки головного мозга этот токсин, который убивал микроглию. Как результат – через 35 дней мыши замирали в клетке на гораздо более долгий срок – память об ударах тока сохранялась сильнее.

Но, быть может, здесь на поведение мышей оказала влияние инъекция? Такой вопрос мог возникнуть, и авторы использовали другую линию мышей, C57BL/6, в которых клетки микроглии истощили посредством специальной диеты. Результат тот же. Гистологические исследования подтвердили догадку авторов.

Таким образом, судя по всему, если ваши воспоминания о прекрасном поцелуе уже потускнели – тому виной не угасшая любовь, а ваша микроглия.