Наука: Болезни сердца перестали быть главной причиной смерти мужчин в Западной Европе

24.02.2020, 23:10, Разное

Британские исследователи обнаружили, что онкологические заболевания вышли на первое место в структуре смертности мужчин в 12 странах, преимущественно расположенных в Западной Европе.

В остальной Европе, как и в мире в целом, основной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

Сотрудники Оксфордского университета проанализировали данные по смертности в 53 странах Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо государств, полностью находящихся в Европе, в него входят Россия, Турция, Израиль, Закавказье и страны Центральной Азии. Наиболее актуальные на сегодняшний день данные по структуре смертности ученые взяли из базы данных ВОЗ.

Выяснилось, что сердечно-сосудистые заболевания уступили раку лидерство в списке причин смерти мужчин в 12 странах: Бельгии, Дании, Италии, Израиле, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Словении, Франции и Великобритании. Среди женщин подобная тенденция наблюдается только в Дании и Израиле.

«Эти данные указывают на значительное неравенство в структуре смертности среди европейских стран. Все 12 государств, в которых рак вышел на лидирующие позиции, находятся в Западной Европе [не считая Израиля], причем девять из них вошли в Евросоюз до 2004 года. Наивысшая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается в восточноевропейских странах. Хотя прогресс в профилактике и лечении этих болезней, ведущий к снижению смертности от них, виден по всей Европе, восточноевропейским странам и не членам Евросоюза пока только предстоит выйти на уровень Западной Европы», — прокомментировал результаты исследования его руководитель Ник Таунсенд (Nick Townsend).

Его слова подтверждает следующая статистика: сердечно-сосудистые заболевания в странах — членах ЕС до 2004 года ежегодно становятся причиной 33 процентов мужских смертей, в странах, вошедших в ЕС после 2004 года — 38 процентов, а вне ЕС — 54 процентов. Их доля в структуре преждевременной смертности (в возрасте до 75 лет) составляет соответственно 21,4, 26 и 35,8 процента. Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, стандартизованный по возрасту, варьирует от 275 на 100 тысяч мужчин и 174 на 100 тысяч женщин во Франции до 1444 на 100 тысяч мужчин и 1087 на 100 тысяч женщин в Киргизии.

Во Франции, где рак стал ведущей причиной смерти мужчин в 1998 году, в 2011 году (последнем, за который доступна статистика) от онкологических заболеваний умерли 92.375, а от сердечно-сосудистых — 64 659 мужчин. В Испании, где аналогичная перемена в структуре смертности произошла годом позже, эти показатели составили соответственно 67.711 и 53.487 мужчин. В остальных 10 странах рак стал ведущей причиной смерти мужчин после 2000 года.

В целом по Европейскому отделению ВОЗ от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 40 процентов мужчин и 49 процентов женщин, а от онкологических — 25 и 19 процентов соответственно.

Сердечно-сосудистые заболевания стали лидировать в мировой структуре смертности в ХХ веке, когда широкое применение вакцин и антибиотиков резко снизило число смертей от инфекций. В настоящее время программы профилактики, выявления и лечения болезней сердца и сосудов позволили в наиболее развитых странах сместить их с лидирующей позиции среди причин смерти населения.