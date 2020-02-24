Анисимова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе, где может встретиться с Кузнецовой

24.02.2020, 23:06, Новости дня

Американская теннисистка, 29-я ракетка мира Аманда Анисимова во втором круге турнира в катарской Дохе в двух сетах за один час пять минут обыграла представительницу Украины Элину Свитолину – 6:3, 6:3.

Анисимова единожды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести, а у Свитолиной, занимающей седьмое место в рейтинге WTA, два эйса и три двойные ошибки.

Таким образом, 18-летняя американка вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с победительницей противостояния Светлана Кузнецова (Россия, №46) – Ига Швентек (Польша, №50).



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