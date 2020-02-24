Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров

24.02.2020, 23:04, Разное

Автоконцерн Renault выпустил электрическую версию модели Twingo с приставкой Z.E. Новое транспортное средство имеет такой же функционал бензиновых модификаций, но вместо двигателя внутреннего сгорания появится электромотор на 80 лошадиных сил. На одном заряде машина способна проехать более 245 километров.
Новинка имеет заднемоторную компоновку, поэтому транспортное средство передаёт крутящий момент исключительно на задние колёса. Электрическая силовая установка была взята у Smart EQ ForFour, различия лишь в тяговых аккумуляторах: так, новинка обладает более мощной батареей на 22 кВт/час. Экстерьер и интерьер модели полностью идентичен с бензиновыми Twingo, отметили разработчики. Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима.

Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа. Электромобиль появится в продаже в нескольких модификациях: одна из них получит бензиновый атмосферный движок или 0,9-литровый турбомотор. Что касается цены, то её производители пока не озвучили. В компании считают, что доля электромобилей в европейских продажах Twingo может составить более 15%.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Ученые вычислили возраст статуи «Творца Вселенной» из Южной Америки

08.02 / Шпинат эффективен в борьбе с лишним весом и нормализует гормональный фон

31.01 / Жесткие меры — правильны

02.02 / Ученые выяснили, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

31.01 / Facebook принимает меры по борьбе с дезинформацией о коронавирусе 2019-vCoV

30.01 / Мнение: 600К за секс с начальником

04.01 / В Сети появился снимок беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds +

14.01 / Юлия Пересильд встретила Старый Новый год с подопечными фонда «Галчонок»

13.02 / Фотошпионы запечатлели новый Ford Puma ST без камуфляжа

20.01 / Шествие памяти Маркелова и Бабуровой в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика