Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров

24.02.2020, 23:04, Разное

Автоконцерн Renault выпустил электрическую версию модели Twingo с приставкой Z.E. Новое транспортное средство имеет такой же функционал бензиновых модификаций, но вместо двигателя внутреннего сгорания появится электромотор на 80 лошадиных сил. На одном заряде машина способна проехать более 245 километров.

Новинка имеет заднемоторную компоновку, поэтому транспортное средство передаёт крутящий момент исключительно на задние колёса. Электрическая силовая установка была взята у Smart EQ ForFour, различия лишь в тяговых аккумуляторах: так, новинка обладает более мощной батареей на 22 кВт/час. Экстерьер и интерьер модели полностью идентичен с бензиновыми Twingo, отметили разработчики. Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима.

Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа. Электромобиль появится в продаже в нескольких модификациях: одна из них получит бензиновый атмосферный движок или 0,9-литровый турбомотор. Что касается цены, то её производители пока не озвучили. В компании считают, что доля электромобилей в европейских продажах Twingo может составить более 15%.