Пенсионера, который назвал Путина фальсификатором выборов и вором, оштрафовали на 70 тысяч рублей

24.02.2020, 23:01, Новости дня

Динской районный суд Краснодарского края оштрафовал 70-летнего пенсионера Анатолия Лилейкина на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост в соцсети «ВКонтакте». Решение, как сообщается на сайте суда, было вынесено еще в декабре 2019 года, первым на него обратило внимание «МБХ медиа».

Как говорится в постановлении суда, Лилейкин написал следующий пост: «Владимир Путин – государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошел вон в отставку! Путем фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой Владимир Путин захватил должность президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим». Сейчас на странице пенсионера этого поста нет.

По данным правозащитников группы «Агора», с момента вступления в силу в России закона о неуважении к власти в России по этой статье завели не менее полусотни дел, 78% штрафов были наложены именно за высказывания о Путине, в основном в соцсети «ВКонтакте». Среди оштрафованных по этой статье – житель Вологодской области России Юрий Щадрин (недавно он получил уже второй штраф за год), ​а также Юрий Картыжев из Новгородской области.

В 2010 году Лилейкина судили за «распространение клеветнических сведений» в отношении судьи, который выносил решение по гражданскому делу, где пенсионер выступал одной из сторон. Тогда пенсионера также признали виновным по части 3 статьи 298 УК («Клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления») и приговорили к двум годам колонии-поселения.