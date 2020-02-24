В Германии автомобиль въехал в группу участников карнавала. Тридцать человек пострадали, в том числе дети

24.02.2020, 23:01, Новости дня

В городе Фолькмарзене в Германии водитель легкового «Мерседеса» въехал в участников карнавального шествия. Свидетели, которые находятся на месте, сообщают, что никто не погиб, но не менее 30 человек пострадали, семеро получили тяжелые ранения, среди них есть дети.

«Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции», – сообщили в полиции Касселя. Власти пока не подтверждают, что это был теракт, но свидетели утверждают, что водитель нажимал на газ, направляя автомобиль в толпу. «Мы ничего не можем сказать, является ли это неотложной медицинской ситуацией или техническим сбоем, или за этим стоит намерение», – сказал представитель полиции новостному агентству DPA.

Известно, что это 29-летний гражданин Германии и родом из региона Фолькмарзен. Spiegel сообщает, что он был сильно пьян.

Полиция Эссена объявила в твиттере, что после инцидента в Фолькмарзене все карнавальные шествия в районе будут отменены в качестве меры предосторожности.

В декабре 2016 года грузовик врезался в толпу вблизи рождественского базара в Берлине. Более десятка человек тогда погибли, ранены были 50 человек. Власти почти сразу назвали происшествие терактом, а также раскрыли имя водителя: им был гражданин Туниса Анис Амри, который поддерживал экстремистскую группировку «Исламское государство».

В 2017 году аналогичный трагичный случай на рождественской ярмарке произошел в Стокгольме.