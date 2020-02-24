В Раде хотят узаконить владельцев электроскутеров и сигвеев как участников дорожного движения

24.02.2020, 22:54, Новости дня

В Верховную Раду внесли законопроект о владельцах легкого электротранспорта как участников дорожного движения. Об этом 22 февраля проинформировал сайт партии «Голос».

«Внесли в Верховную Раду проект закона, которым предлагается «легализовать» как участников дорожного движения владельцев персонального легкого электротранспорта: электрических скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров. Владельцы персонального электротранспорта, как и велосипедисты, имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам. Если их нет, передвигаться можно по краю проезжей части дороги или обочине», – сказано в сообщении.

Авторы инициативы считают, что такой транспорт «должен быть исправен, оборудован светоотражателями и, если это предусмотрено разработчиками, звуковым сигналом».

«Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или недостаточной видимости должны иметь включенную фару или фонарь. Они не могут передвигаться на транспорте в состоянии алкогольного опьянения и во время езды пользоваться мобильными телефонами, держа их в руке», – отмечают они.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Юлия Клименко, Наталья Пипа, Галина Васильченко, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин (все – фракция «Голос»), Александр Горенюк («Слуга народа») и Оксана Савчук (внефракционная).

На сайте Верховной Рады законопроект указан под №3023, он был зарегистрирован 6 февраля и на следующий день предоставлен для ознакомления.

20 февраля под №3023-1 был зарегистрирован альтернативный проект закона. Его авторами являются группа депутатов от «Слуги народа».