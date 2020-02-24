Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

24.02.2020, 22:44, Новости дня

В Министерстве обороны РФ назвали вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении военного ведомства.

«Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой «Сирийской обсерваторией по правам человека» о якобы нанесении 24 февраля с. г. ВКС РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности. Самолеты ВКС РФ 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Информация британской НПО является «преднамеренным информационным вбросом», отмечает российское оборонное ведомство.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что российскими военными и их союзниками продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

Так, в минувшие сутки состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Хасеке. Российские военные провели патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. «Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», – отметил контр-адмирал. Также продолжается воздушное патрулирование силами российской авиации.

Вместе с тем, по данным руководителя Центра, на территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 26 обстрелов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сирийские силы борются в Идлибе с террористами, с которыми не будет переговоров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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