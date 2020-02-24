Выросло число погибших от коронавируса в Италии, присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании. Главное за день

24.02.2020, 22:42, Новости дня

Коронавирус. Италия

В Италии количество жертв коронавируса SARS-CoV-2 увеличилось до шести человек. Зарегистрировано 213 инфицированных лиц, 23 из них находятся в реанимации.

Читайте подробности: Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским туристам воздержаться от путешествий на север Италии.

Ни один украинец в Италии не заболел COVID-19 – болезнью, вызываемой новым коронавирусом.

Все пассажиры, прибывающие в Украину из Италии, будут проходить обязательную температурную проверку с использованием инфракрасных термометров в аэропортах Борисполь и Жуляны, а также в автомобильном пункте пропуска «Тиса».

Коронавирус. Иран

По официальным данным, в Иране коронавирусом заражены 64 человека, 12 умерли. Очаг заболевания – провинция Кум.

Коронавирус. Китай

Жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За прошедшие сутки скончалось 150 человек, 149 из них – в провинции Хубэй.

Свидетель по делу MH17

В международной следственной группе по делу о крушении малайзийского пассажирского самолета на Донбассе заявили, что у них есть как минимум один свидетель запуска ракеты российского «Бука».

Вайнштейн виновен

В Нью-Йорке присяжные вынесли решение по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Его признали виновным по двум эпизодам: совершении преступных действий сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой.

Происшествие в ФРГ

Водитель минивэна Mercedes направил машину на участников и зрителей карнавального шествия в честь Марди Гра в немецком городе Фолькмарзен. Пострадали 30 человек, в том числе дети.

Кто выиграл бы сегодня выборы президента Украины – опрос

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, победу на них одержал бы действующий глава государстваВладимир Зеленский с результатом 40,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Насиров выиграл суд

Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева о противоправности увольнения Романа Насирова с должности главы ГФС. Сам Насиров отказался от требования восстановить его на посту.

Шторм на юге Украины

В Одессе из-за непогоды погибла женщина – на нее упало дерево. Скорость ветра, по данным местных властей, достигала 30–35 м/с. Шторм бушевал также в Николаеве и других городах юга Украины.