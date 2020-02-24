OPPO выпустит смартфон с 7-модульной основной камерой

24.02.2020, 22:30, Новости дня

В Сети опубликовали рендерные изображения нового смартфона от OPPO. Снимки сделаны на основе патентных данных о гаджете.

В частности, главным преимуществом нового смартфона OPPO станет использование одновременно семи модулей камеры. Устройство имеет круглый блок, который установлен на тыльной стороне смартфона. Что касается фронтальной камеры, то здесь используется одинарный модуль, детали которого пока засекречены.

Вместе с тем смартфон OPPO получил привычный порт для наушников, а также физические кнопки на боковых панелях. Достоинством смартфона также указаны минимальные боковые рамки, придающие более изящный дизайн устройству от OPPO. Пока сроки поступления смартфона на рынок не раскрываются.



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