Ковальчук – о переходе в «Вашингтон»: надеюсь, мы наведем шороху в плей-офф НХЛ

24.02.2020, 22:30, Новости дня

Российский нападающий, выступающий в Национальной хоккейной лиге, Илья Ковальчук прокомментировал свой переход из "Монреаль Канадиенс" в клуб "Вашингтон Кэпиталз", где уже играют его соотечественники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

"Мы недавно играли с "Вашингтоном", и я чувствую, что могу помочь команде. Она и так уже хороша по всем фронтам. Это великолепная возможность, я знаю многих ребят там. Играл против них, играл вместе с ними в сборной РФ и других командах, – приводит слова Ковальчука "Чемпионат.com". – Рад переходу. "Вашингтон" хочет выиграть Кубок Стэнли, так что, надеюсь, мы наведем шороху в плей-офф".

Напомним, в активе уроженца Твери 22 (9+13) очка в 39 играх текущего сезона и 872 (442+430) очка в 919 матчах НХЛ. Илья является олимпийским чемпионом 2018 года, также на его счету две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Эксперты клуба «Валдай» обсудили политическую обстановку на Ближнем Востоке

13.02 / Цены на жилье в Великобритании выросли максимальными темпами с 2017 года

25.01 / В Сенате США защита сменит обвинителей

29.12 / Участники хоккейного матча с Путиным рассказали, поддавались ли президенту

03.02 / ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о партнерстве с Британией

01.02 / Госсекретарь Помпео: независимая церковь Украины открыта для всех верующих

13.02 / Lenovo объявила характеристики игрового смартфона Legion

24.01 / Два кота погибли на борту самолёта «Аэрофлота»

04.02 / Онкологи отвечают на важные вопросы о раке

21.02 / На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика