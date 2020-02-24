Ковальчук – о переходе в «Вашингтон»: надеюсь, мы наведем шороху в плей-офф НХЛ

24.02.2020, 22:30, Новости дня

Российский нападающий, выступающий в Национальной хоккейной лиге, Илья Ковальчук прокомментировал свой переход из "Монреаль Канадиенс" в клуб "Вашингтон Кэпиталз", где уже играют его соотечественники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

"Мы недавно играли с "Вашингтоном", и я чувствую, что могу помочь команде. Она и так уже хороша по всем фронтам. Это великолепная возможность, я знаю многих ребят там. Играл против них, играл вместе с ними в сборной РФ и других командах, – приводит слова Ковальчука "Чемпионат.com". – Рад переходу. "Вашингтон" хочет выиграть Кубок Стэнли, так что, надеюсь, мы наведем шороху в плей-офф".

Напомним, в активе уроженца Твери 22 (9+13) очка в 39 играх текущего сезона и 872 (442+430) очка в 919 матчах НХЛ. Илья является олимпийским чемпионом 2018 года, также на его счету две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.