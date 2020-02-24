Появились сообщения о захвате сирийского Нейраба протурецкими боевиками в Идлибе

24.02.2020, 22:26, Новости дня

Вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции захватили населенный пункт Нейраб на юге провинции Идлиб, утверждает Анатолийское агентство Anadolu.

Согласно утверждениям Anadolu, боевики оппозиции «полностью взяли под контроль» город Нейраб, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирийские войска при поддержке артиллерии и авиации отбили атаки протурецких бандфомирований на Нейраб в провинции Идлиб. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий.

Поселение Нейраб находится возле города Саракеб, который является крупным оплотом террористов на пересечении трасс Латакия – Алеппо и Хама – Алеппо.



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