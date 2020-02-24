Мнение: Бои под Найрабом. 24.02.2020

24.02.2020, 22:25, Разное

Под Найрабом снова активизировались боевые действия.

Пехота СНА и других группировок при поддержке турецких САУ и РСЗО пытается продвинуться к поселку. Отмечается интенсивный огонь турецкой артиллерии по окресностям Найраба и самому поселку. Боевики заявляют, что то ли уничтожили, то ли захватили один сирийский танк. ВКС РФ наносит мощные удары к западу и северо-западу от поселка, включая Кминас и Сармин.
На 15 часов Найраб контролировался сирийской армией. На данный момент бои идут на окраинах Найраба. Точных данных о потерях нет, но обе стороны заявляют, что со стороны оппонентов потери существенны.

Боевые действия под Найрабом продолжаются на фоне развивающегося наступления САА в южных районах Идлиба, где после занятия Кафр-Сажна, САА наступает в горных районах Завии. Заявлены десятки убитых боевиков.

UPD: Сирийские источники без фото и видео утверждают, что за сегодня погибло 10 турецких солдат. Источники поддерживающие боевиков заявляют, что якобы сегодня в районе Найраба погибли 2 российских военных.
Тут стоит подождать более достоверной информации в обеих случаях.

Обновления по Найрабу буду выкладывать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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