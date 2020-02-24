Эксперты назвали 3 лучших российских вездехода по цене от 1 500 000 рублей

24.02.2020, 22:21, Разное

В некоторых районах Российской Федерации вездеходы являются далеко не роскошью, а необходимым средством передвижения. Самой известной моделью, безусловно, считается «Шерп» стоимостью в 6 миллионов рублей. Впрочем, есть варианты и бюджетные, отметили эксперты.

У следующих вездеходов схожая концепция, однако иные технические особенности. К примеру, стоит выделить модель Лесник-М, изготовляемую в Вологде: её конструкция проста, отсутствует передняя подвеска, а мост жестко приварен к кузову. Двигатель располагается в жилом модуле. Речь идёт о 1,6-литровом агрегате на 82 лошадиных силы, работающем в паре с 5-ступенчатой «механикой». Базовая модификация «Лесника» обойдется в 1,45 миллиона рублей. Что касается VIKING 29031, то речь идёт о единственном в мире вездеходе-амфибии, у которого даже есть сертификация на соответствие требованиям ЕЭК ООН. Посредством пневмобаллонов дорожный просвет меняется с 300 до 600 мм. В подкапотном пространстве располагается 2,0-литровый дизельный 163-сильный движок, работающий вместе с МКПП. Стоимость транспортного средства начинается от 3,3 миллиона рублей.

Главным конкурентом «Шерпа» можно назвать Шатун NEO, производимый во Владимире. Его главной особенностью можно считать механизм перелома рамы, а это улучшает маневренность и проходимость машины. В качестве силовой установки задействован дизельный мотор Kubota на 45 лошадиных сил. Цена автомобиля – от 3,9 миллиона рублей.