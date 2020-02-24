Oppo хочет выпустить смартфон с семью камерами

24.02.2020, 22:21, Разное

Китайская корпорация Oppo действительно разрабатывает смартфон с семью камерами. Соответствующая патент удалось обнаружить представителям изданий LetsGoDigital и Concept Creator.
Скорее всего, будущая новинка от китайской компании будет оснащена круглым многокомпонентным модулем с датчиком изображения на задней панели гаджета. Спереди должна разместиться селфи-камера, отверстие под которую разместят сверху дисплея. Помимо этого, девайс получит разъем USB Type-C. Корпус устройства вмещает отверстие для наушников, а сбоку – кнопки управления. Судя по патентной документации, смартфон имеет экран с тонкой рамкой с трёх сторон (справа, сверху и слева).

В компании пока не знают, когда выйдет новое устройство с семью камерами. Не исключено, что вышеназванный проект еще даже не утвержден, ведь бренды по производству электронных девайсов часто отказываются от разработки тех или иных моделей из-за дороговизны или нецелесообразности выпуска. Впрочем, у них всё равно был патент на их разработку, отметили эксперты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Cadillac представит свой первый полностью электрический автомобиль в апреле

30.01 / Житель Петерберга проткнул собутыльнику шею отверткой

22.01 / Загадочная смерть индийского исследователя аномальных явлений Гурава Тивари

20.02 / Мнение: За эту песню Шнур тоже начнет оправдываться?

03.01 / Полина Гагарина столкнулась с проблемами дома

13.02 / По заброшенному курорту на Бали бродят призраки

21.01 / Под Петербургом безработный угнал машину и устроил ДТП

23.02 / Эксперт сравнил качество камеры Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S10+

30.12 / Личное: Наутро я кинулся извиняться

29.12 / Виктория Лопырёва опубликовала видео первого свадебного танца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика