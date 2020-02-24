Oppo хочет выпустить смартфон с семью камерами

24.02.2020, 22:21, Разное

Китайская корпорация Oppo действительно разрабатывает смартфон с семью камерами. Соответствующая патент удалось обнаружить представителям изданий LetsGoDigital и Concept Creator.

Скорее всего, будущая новинка от китайской компании будет оснащена круглым многокомпонентным модулем с датчиком изображения на задней панели гаджета. Спереди должна разместиться селфи-камера, отверстие под которую разместят сверху дисплея. Помимо этого, девайс получит разъем USB Type-C. Корпус устройства вмещает отверстие для наушников, а сбоку – кнопки управления. Судя по патентной документации, смартфон имеет экран с тонкой рамкой с трёх сторон (справа, сверху и слева).

В компании пока не знают, когда выйдет новое устройство с семью камерами. Не исключено, что вышеназванный проект еще даже не утвержден, ведь бренды по производству электронных девайсов часто отказываются от разработки тех или иных моделей из-за дороговизны или нецелесообразности выпуска. Впрочем, у них всё равно был патент на их разработку, отметили эксперты.