Власти Италии принимают беспрецедентные меры в связи с коронавирусом

24.02.2020, 22:14, Новости дня

В результате заражения коронавирусом в Италии умерли семь человек. Всего в стране зафиксировано более 200 подтвержденных случаев заболевания. По меньшей мере, 10 городов на севере страны закрыты для въезда и выезда. За соблюдением режима изоляции на время карантина следит армия.

Власти Италии работают в круглосуточном режиме, вводя беспрецедентные меры в попытке сдержать распространение коронавируса. В шести регионах на промышленном севере страны закрыты школы и университеты. Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома. Также закрылись театры, музеи, рестораны и дискотеки. Впервые в истории досрочно завершается Венецианский карнавал.

На фоне самой острой в Европе вспышки вируса власти Италии запретили все демонстрации и общественные собрания, в том числе спортивные мероприятия и церковные службы. По словам главы департамента гражданской обороны Италии Андреа Боррелли, быстрое распространение вируса стало неожиданностью для властей.

Как рассказал Боррелли, разработан план размещения инфицированных жителей и тех, кто помещен на карантин: для них выделены тысячи спальных мест, в том числе в армейских казармах и гостиницах. В закрытые на карантин города на севере Италии направят дополнительные запасы продовольствия и медикаментов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что жители могут оказаться в изоляции на несколько недель.

В минувшие выходные многие жители Милана принялись опустошать полки супермаркетов, опасаясь, что не смогут ходить за продуктами. В регионе Ломбардия, который пострадал сильнее всего, опустели улицы. Многим жителям сказали работать из дома. Те, кто все же решается выйти на улицу, надевают медицинские маски. По словам торговца у железнодорожного вокзала Милана, он продает маски по 11 долларов за штуку.

Студенты в закрытых городах не смогли вовремя сдать сессию.

По словам студентки, с которой побеседовал корреспондент «Голоса Америки», на этой неделе она должна была сдать три экзамена, но их все отменили. Когда будут назначены новые экзамены, пока неясно. Мэр Милана заявил, что пока учебные заведения решено закрыть на неделю, но этот срок может быть увеличен.

Итальянцам рекомендуют воздержаться от поездок в регионы, где зафиксированы случаи заболевания. В аэропортах пассажиров проверяют на симптомы вируса с помощью тепловых сенсоров. Некоторые региональные железнодорожные линии прекратили работу, однако скоростные поезда, курсирующие между крупными городами, пока работают в обычном режиме.