Новый планшет IPad Pro 2020 может получить камеру в стиле iPhone 11

24.02.2020, 22:14, Новости дня

В Сети опубликовали снимки чехла, который может применяться для нового поколения планшета Apple iPad Pro 2020.

В свою очередь, инсайдеры убеждены в том, что аксессуар имеет прямое предназначение для данного аппарата. Вместе с тем основная камера Apple iPad Pro 2020 получит квадратный модуль, схожий на исполнение в топовых смартфонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Разъемы для кнопок и микрофона сохранились на своем привычном месте.

Некоторые источники указывают, что новый планшет сохранит габариты от гаджета 2018 модельного года, тогда как технические параметры заметно улучшатся. Инсайдеры ранее спрогнозировали, что официальный анонс новых устройств от компании Apple может произойти уже 31 марта, однако подтверждения пока не поступало.