Новый смартфон Realme 6i получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

24.02.2020, 22:14, Новости дня

В базе данных FCC опубликовали подробные характеристики нового смартфона Realme 6i.

Вместе с тем аппарат сохранит крупный дисплей, в верхней части которого применят врезанный модуль фронтальной камеры. Также сообщается о применении на тыльной стороне сканера отпечатков пальцев. Основная камера имеет четыре объектива с главным датчиком 48 мегапикселей. Автономная работа обеспечивается усиленным аккумулятором с емкостью 5000 мАч.

Известно, что зарядное устройство имеет 18 Вт, чего вполне достаточно для быстрой зарядки. Официальный дебют нового смартфона Realme 6i может состояться уже в текущем квартале, однако точная дата не названа. Ориентировочная цена новинки составит около 250 долларов.