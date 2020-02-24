В Лос-Анджелесе прощаются с баскетболистом Коби Брайантом

24.02.2020, 22:06, Новости дня

В Лос- Анджелесе прощаются со звездой баскетбола Коби Брайантом, передает канал "Россия 24".

Тысячи человек находятся у здания домашней арены команды "Стейплс-Центра", где началась церемония. На нее даже продавали билеты больше чем за 200 долларов. И все равно многим желающим их не хватило. Мероприятие проходит в закрытом режиме: в здании глушат связь и не разрешают вести прямые трансляции.

Известно, что вдова баскетболиста подала в суд на владельца вертолета, в результате крушения которого погиб Коби. Вместе со спортсменом погибли его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Коби с дочкой похоронили 7 февраля. У легенды НБА осталась жена и три дочери.

Церемония похорон проходила в закрытом режиме. Спортсмен и его дочь упокоились в калифорнийском мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар.