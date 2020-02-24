Умер глава музея-заповедника «Петергоф»

24.02.2020, 22:06, Новости дня

Президент Государственного музея-заповедника "Петергоф" Вадим Знаменов скончался в понедельник, 24 февраля, на 84-м году жизни.

Вадим Валентинович Знаменов трудился над восстановлением и развитием петергогфских музеев и отдал этому делу более 50 лет жизни. Президентом музея-заповедника "Петергоф" был назначен в 2009 году.

Он восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, уничтоженные и поврежденные в годы Великой Отечественной войны, а также создал новые уникальные экспозиции.

Дата прощания со Знаменовым уже назначена: оно состоится 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Начало в 12:00. Похоронят его Бабигонском кладбище Петергофа, сообщается на сайте музея.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

18.02 / Кто здесь жертва: что известно о подруге Павленского, которой Гриво прислал интимное видео

15.01 / Путин предложил Медведеву занять новую должность замсекретаря Совбеза

26.01 / Зеленский в Польше встретится с Дудой

11.02 / Турция заявила о нейтрализации более 50 сирийских солдат в результате ответных ударов по позициям Асада

21.01 / Автоновости: Infiniti откладывает запуск кросс-купе, которое ждут в России (но ненадолго)

17.01 / МИД заявил о понимании европейцами выгоды «Северного потока – 2»

29.01 / Коронавирус набирает обороты – свыше 6000 заболевших по всему миру

22.02 / Глава конгресса Совета Европы призвал не забывать об «оккупации» Россией территорий Грузии и Украины

23.01 / Atlantico — «золотой век» для богатых подошел к концу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика