Валерия считает 66-летнюю Любовь Успенскую искренней и настоящей

24.02.2020, 22:04, Разное

Популярная исполнительница Валерия поздравила «королеву русского шансона» Любовь Успенскую с днем рождения. Соответствующая поздравительная публикация появилась на её странице в Instagram.

Сразу после Дня защитника Отечества певица Любовь Успенская празднует день рождения – ей исполнилось 66 лет. Помимо близкой подруги именинницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной, как Глюк’oZа, её поздравила и жена продюсера Иосифа Пригожина. По мнению Валерии, её коллега является открытой, настоящей, искренней и невероятной талантливой женщиной.

Несмотря на малоприятную историю с дочерью певицы, Валерия надеется, что Успенская не будет чувствовать негатива со стороны окружающих, пишет издание Teleprogramma.pro. «Будь по-женски счастлива и здорова! Восхищаюсь, уважаю, люблю», — подытожила жена Пригожина.