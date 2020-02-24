Валерия считает 66-летнюю Любовь Успенскую искренней и настоящей
24.02.2020, 22:04, Разное
Популярная исполнительница Валерия поздравила «королеву русского шансона» Любовь Успенскую с днем рождения. Соответствующая поздравительная публикация появилась на её странице в Instagram.
Сразу после Дня защитника Отечества певица Любовь Успенская празднует день рождения – ей исполнилось 66 лет. Помимо близкой подруги именинницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной, как Глюк’oZа, её поздравила и жена продюсера Иосифа Пригожина. По мнению Валерии, её коллега является открытой, настоящей, искренней и невероятной талантливой женщиной.
Несмотря на малоприятную историю с дочерью певицы, Валерия надеется, что Успенская не будет чувствовать негатива со стороны окружающих, пишет издание Teleprogramma.pro. «Будь по-женски счастлива и здорова! Восхищаюсь, уважаю, люблю», — подытожила жена Пригожина.
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